Irak'ta Sel Felaketi Sonucu Ölenlerin Sayı 15'e Yükseldi

Irak
'ta meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselirken, Selahattin kentine bağlı Şırgat ilçesinde 3 bin ailenin evsiz kaldığı bildirdi.
Irak'ta dün meydana gelen sel felaketi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiği öğrenildi. Selin etkili olduğu yerlerden Selahattin kentine bağlı Şırgat ilçesinde de 3 bin ailenin evsiz kaldığı aktarıldı.
Konu hakkında açıklama yapan Irak Meclisi Selahattin Milletvekili
Kuteybe el-Cuburi insani örgütlerine acil yardım çağrısında bulunarak, söz konusu bölgeler ile iletişimin kopması nedeniyle geriye kalanların kişilerin durumlarıyla ilgili duyduğu kaygıyı dile getirdi.
El-Cuburi, "3 binden fazla evin sular altında kalması 3 binden fazla ailenin evsiz kalması demek. Bu yüzden yarın yağmur yağmadan önce acil yardım eli uzatmak gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ERBİL
Irak
24 Kasım 2018 Cumartesi 15:28