Irak'ta şiddete başvuran göstericiler ve güvenlik güçlerine soruşturma başlatılacak

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüzlerce kişi, ülkedeki kötü hizmeti ve yolsuzlukları protesto etti. Göstericiler Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda ülkedeki yolsuzluğa karşı slogan atarak vatandaşlara sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi için toplandı.

Irak yönetimi yaşanan ölüm, yaralanma ve şiddet olaylarına yönelik önlemleri artırma kararı aldı. Buna göre şiddete başvuran gösterici ve güvenlik güçlerine soruşturma başlatılacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI BASIN OFİSİNDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Bağdat'ta Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zidan ile bir araya geldi.

ŞİDDET KULLANANLARA SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Toplum güvenliğinin korunmasının önemine işaret eden Salih ile Halbusi, göstericiler ve güvenlik güçlerine yönelik şiddet kullananlara karşı gerekli soruşturmaların açılması gerektiğini vurguladı.

YARGI ERKİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ KONUSU

Görüşmede ayrıca yolsuzlukla mücadelede gerekli tedbirlerin hızlı bir şekilde alınması ve yolsuzluk yapanlara karşı yargı erkinin güçlendirilmesi konusunun tartışıldığı ifade edildi.

Kimliği bilinmeyen kişilerce bazı TV kanallarına düzenlenen saldırılar için soruşturma açılmasının gerekliliği üzerinde durulan görüşmede, basın kuruluşlarının korunması ve ifade özgürlüğünün muhafaza edilmesinin anayasada yer aldığı vurgulandı.

GÖSTERİCİLERE SERT MÜDAHALE

Ülke, yeni hükümetin geçen yıl göreve başlaması sonrası bu çapta gösterilere tanık olmamıştı. Güvenlik güçleri gösterilere sert şekilde müdahale etti.

104 KİŞİ ÖLDÜ, 6 BİN 107 KİŞİ YARALANDI

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Maan, 1 Ekim'den bu yana süren hükümet karşıtı gösterilerde 104 kişinin öldüğünü, 6 bin 107 kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca 2 polis kontrol noktasının da yakıldığını bildirmişti.

PROTESTOCULARIN ÖNEMLİ KISMI İŞSİZ ÜNİVERSİTE MEZUNLARINDAN OLUŞUYOR

Önemli bir kısmını işsiz üniversite mezunlarının oluşturduğu protestocuların bir liderin, oluşumun ya da siyasi partinin öncülüğünde hareket etmedikleri biliniyor.