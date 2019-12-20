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Irak'ta Şii dini merci Sistani'den "erken seçim" çağrısı

Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani, ülkenin içinde bulunduğu krizden kurtulması için erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu.

20.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:20 Irak'ta Şii dini merci Sistani'den
'ta Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani, ülkenin içinde bulunduğu krizden kurtulması için erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu.
Kerbela'daki temsilcisi Abdulmehdi Kerbelayi, Sistani'nin "siyasi mesajı"nı cuma hutbesi sonrası okudu.
Göstericilere yönelik kaçırma ve öldürme eylemlerine dikkati çeken Sistani, Irak'taki durumun zor ve endişe verici olduğunu ifade etti.
Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifası sonrası hükümetin hala kurulamamasını da eleştiren Sistani mesajında, "Halihazırdaki krizden kurtulmak, ülkenin kaos ve iç savaşa sürüklenmesini önlemek için, insaflı bir seçim yasası ve bağımsız seçim komiserliği ile erken seçime gidilmeli." ifadelerini kullandı.
Necef'te ikamet eden Şii dini merci Sistani, kurulması beklenen hükümetin yolsuzlukla mücadele etmesi ve devlet egemenliğini koruması için "ciddiyet" taşıması gerektiğini belirtti.
Şii dini merci ayrıca kurulacak hükümetten ülkeyi, silahtan ve dış müdahalelerden uzak bir şekilde, erken seçime götürmek için çalışmasını istedi.

Irak, Güncel

Kaynak: AA

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