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Irak'ta Sistani'den, "Başbakan dış müdahalelerden bağımsız seçilsin" açıklaması

Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani, yeni başbakan ve kabine üyelerinin dış müdahalelerden bağımsız, halkın talepleri doğrultusunda seçilmesi gerektiğini belirtti.

06.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:34Irak'ta Sistani'den,
'ta Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani, yeni başbakan ve kabine üyelerinin dış müdahalelerden bağımsız, halkın talepleri doğrultusunda seçilmesi gerektiğini belirtti.
Sistani'nin Kerbela'daki Temsilcisi Abdulmehdi Kerbelayi, cuma hutbesi sonrası dini mercinin "siyasi mesajı"nı okudu.
Mesajda Sistani, "Yeni hükümet başkanı ve kabine üyelerinin belirlenen anayasal süre içerisinde (15 gün) dış müdahalelerden uzak ve vatandaşların talepleri doğrultusunda seçilmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.
Sistani, yeni hükümetin kurulması sürecinde tarafsız olacağını ve hiçbir rol oynamayacağını vurguladı.
Irak'ta 2003 sonrası Şii partilerin belirleyeceği ortak aday başbakan olarak seçiliyordu. İstifa eden bağımsız Şii Başbakan Adil Abdulmehdi sonrası hükümete başkanlık edecek isim ise henüz belirlenemedi.
Anayasanın 76. maddesine göre, cumhurbaşkanının meclisin en büyük partisinin belirleyeceği adaya 15 gün içinde hükümeti kurma teklifinde bulunması gerekiyor.
1 Ekim'den bu yana hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen Iraklılar, 16 yıllık Şii iktidarının başarısızlığını da protesto ediyor, yeni hükümetin bağımsız bir kişi tarafından kurulmasını istiyor.

Hükümet, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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