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Irak'ta sivil görünümlü grupların göstericilere ateş açtığı anlar kameralara yansıdı

Irak'ın Necef kentindeki gösteriler sırasında sivil görünümlü grupların, göstericilerin üzerine uzun namlulu silahlarla ateş açtığı anlar bir göstericinin cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

02.12.2019 19:23 | Son Güncelleme: 02.12.2019 19:36

'ta işsizlik ve yolsuzluğu protesto etmek amacıyla başlayan gösteriler devam ediyor. kentinde gösteriler sırasında kaydedilen görüntülerde sivil görünümlü grupların, göstericilerin üzerine uzun namlulu silahlarla ateş açtığı görülüyor. Maskeli kişilerin elinde M16 piyade tüfeği ve pompalı tüfekler bulunuyor.

İRAN BAŞKONSOLOSLUĞU İKİ KEZ ATEŞE VERİLDİ

Öte yandan, dün Necef kentindeki gösteriler sırasında İran Başkonsolosluğu binası yeniden ateşe verildi. Göstericiler, başkonsolosluk binasını bir haftada 2 kez ateşe verdi.

NE OLMUŞTU?

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı. Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor. Iraklı yüzlerce gösterici 3 gün önce Necef'teki İran Başkonsolosluğu binasını ateşe vermiş, bunun sonucunda kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

IrakIrak'ta göstericiler İran Başkonsolosluğunu ikinci kez ateşe verdi

Irak'ta sivil görünümlü grupların göstericilere ateş açtığı anlar kameralara yansıdı

Necef, Irak, Dünya


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