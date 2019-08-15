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Irak'ta "sivilleri keyfi öldüren" ABD'li Blackwater personeline müebbet hapis

Irak'ta "kasten ve keyfi olarak sivilleri öldürmek" suçlamasıyla 2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) tutuklanan özel güvenlik şirketi "Blackwater"ın eski personeli Nicholas Slatten müebbet hapis cezasına çarptırıldı

15.08.2019 11:17 Irak'ta
Irak'ta "kasten ve keyfi olarak sivilleri öldürmek" suçlamasıyla 2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) tutuklanan özel güvenlik şirketi "Blackwater"ın eski personeli Nicholas Slatten'ın cezası belli oldu. Slatten, 2007 yılında Irak'ta keyfi olarak sivilleri öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme tutanaklarında Slatten'ın, Amerikan özel güvelik şirketinde paralı asker olarak görev yaptığı ve 2007'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta "Nisur Meydanı katliamı" olarak da bilinen saldırıda rol aldığı ifade edildi. Saldırıda onu kadın ve ikisi çocuk olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetmiş, en az 18 kişi yaralanmıştı.
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Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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