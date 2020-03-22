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Irak'ta sokağa çıkma yasağı 1 hafta uzatıldı

Irak yönetimi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını 29 Mart'a kadar uzattı.

22.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:36
Irak'ta sokağa çıkma yasağı 1 hafta uzatıldı
Irak yönetimi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını 29 Mart'a kadar uzattı.
Irak hükümetine bağlı Koronavirüs Kriz Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde sokağa çıkma yasağının 29 Mart'a kadar uzatılması kararı alındı.
Karara göre, uçuşlar da söz konusu tarihe kadar yapılmayacak.
Ülkedeki resmi kurum ve kuruluşlarda ise tatil cumartesi gününe kadar sürecek.
Irak'ta daha önce 22 Mart'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Güvenlik ve sağlık birimleri hariç resmi kurumlarda da tatil ilan edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Irak, Güncel

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