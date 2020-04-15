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Irak'ta sokağa çıkma yasağı Ramazan ayına kadar uzatıldı

Irak'ta yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Mart ayında ilan edilen sokağa çıkma yasağı Ramazan ayına kadar uzatıldı.

15.04.2020 21:24 | Son Güncelleme: 15.04.2020 21:24
Irak'ta sokağa çıkma yasağı Ramazan ayına kadar uzatıldı
Irak 'ta yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Mart ayında ilan edilen sokağa çıkma yasağı Ramazan ayına kadar uzatıldı.

Irak Milli Sağlık Yüksek Komisyonu, Başbakan Adil Abdülmehdi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ülkedeki korona virüs ile mücadele çalışmaları ele alındı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı sonrası yapılan açıklamada, Abdülmehdi'nin korona virüs ile mücadele çalışmalarındaki dayanışmanın takdire şayan olduğunu belirttiği ifade edildi. Komisyonun ülkede 17 Mart'tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağının Ramazan ayına kadar uzatılması konusunda karara vardığı açıklandı.

Öte yandan Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 79'a yükseldiği ifade edildi. Bugün 15 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise bin 415'e ulaştığı belirtildi. - ERBİL

Kaynak: İHA

Etiketler: Irak, Güncel
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