Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

- Irak'ta sokağa çıkma yasağı Ramazan ayına kadar uzatıldı

- Irak'ta sokağa çıkma yasağı Ramazan ayına kadar uzatıldı Irak'ta yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Mart ayında ilan edilen sokağa çıkma yasağı Ramazan ayına kadar uzatıldı.

16.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:18
- Irak 'ta sokağa çıkma yasağı Ramazan ayına kadar uzatıldı
ERBİL - Irak'ta yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Mart ayında ilan edilen sokağa çıkma yasağı Ramazan ayına kadar uzatıldı.
Irak Milli Sağlık Yüksek Komisyonu, Başbakan Adil Abdülmehdi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ülkedeki korona virüs ile mücadele çalışmaları ele alındı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı sonrası yapılan açıklamada, Abdülmehdi'nin korona virüs ile mücadele çalışmalarındaki dayanışmanın takdire şayan olduğunu belirttiği ifade edildi. Komisyonun ülkede 17 Mart'tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağının Ramazan ayına kadar uzatılması konusunda karara vardığı açıklandı.
Öte yandan Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 79'a yükseldiği ifade edildi. Bugün 15 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise bin 415'e ulaştığı belirtildi. - Irak’ta sokağa çıkma yasağı Ramazan ayına kadar uzatıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Irak, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı Haberler
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı
Haberler ›› Güncel ››- Irak'ta sokağa çıkma yasağı Ramazan ayına kadar uzatıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:52: Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına bugün de büyük oranda uyuluyor - Haber 13:52: Batman Üniversitesi'nde Kovid-19 testleri yapılacak - Haber 13:51: DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Haber 13:51: AÜ TÜBİTAK 1001 Projesi kabul sayısına göre tüm üniversiteler arasında 9. sırada - Haber 13:51: İnönü trafiğe kapandı, 50 yıllık altyapının yenilenmesi başladı - Haber 13:09: İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı - Haber 13:07: İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde - Magazin 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi