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Irak'ta sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Irak'ta korona virüs ile mücadele kapsamında 17 Mart'tan itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağı yeniden uzatıldı.

31.03.2020 23:58 | Son Güncelleme: 31.03.2020 23:58
Irak'ta sokağa çıkma yasağı uzatıldı
Irak 'ta korona virüs ile mücadele kapsamında 17 Mart'tan itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağı yeniden uzatıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan etti. Irak Sağlık Bakanı Cafer Allavi, yaptığı açıklamada, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 17 Mart'tan itibaren Irak'ın genelinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının 19 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu. Allavi, okullar ve resmi dairelerinde tatil edileceğini aktardı.

Irak Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde bugün 65 korona virüsü vakası teşhis edildiğini belirterek, ülkede yaşanan toplam vaka sayısının 694'e yükseldiğini bildirdi. Bakanlık, korona virüsten ölenlerin sayısının 50'ye ulaştığını aktarırken, 170 hastanın da iyileşerek hastaneden taburcu olduğunu kaydetti. - BAĞDAT
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Kaynak: İHA

Etiketler: Irak, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Irak'ta sokağa çıkma yasağı uzatıldı - Haberler

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