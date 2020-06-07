Irak'ta sokağa çıkma yasağına rağmen protesto düzenlendi

Irak'ta korona virüsle mücadele için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen 5 kentte hükümet karşıtı protestolar düzenlendi.

Irak'ta sokağa çıkma yasağına rağmen protesto düzenlendi
07.06.2020 16:44 | Son Güncelleme: 07.06.2020 16:47
Irak'ta korona virüsle mücadele için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen 5 kentte hükümet karşıtı protestolar düzenlendi.

Irak'ın güneyindeki Necef, Müsenna, Divaniye, Zikar ve Babil kentlerinde korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağına rağmen yüzlerce kişi hükümeti protesto etmek için sokaklara döküldü. Necef'te valisi Luey el-Yaseri'nin istifa etmesini isteyen yüzlerce Necefli, kent merkezindeki valilik binası önünde toplanarak valinin evine yürüdü. Güvenlik güçleri, valiyi istifa etmeye çağıran protestocuların eve yaklaşmalarına izin vermedi.

Müsenna kentinde ise toplanan protestocular devlet kurumlarının kapatılmasını isterken, Zikar kentinde protestocuların ölümünden sorumlu tutulan eski Polis Müdürü Cemil el-Şummeri'nin istifa etmesini isteyen protestocular mahkeme binasına doğru yürüdü.

Divaniye kentinde protestocular kent merkezine giden yolları kapatırken Babil'de ise maaşlarını alamayan öğretmenlerin Bağdat'a yürümeye başladıkları öğrenildi. Ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra'da yeni hükümet kabinesinde Petrol Bakanı İhsan Abdulcebbar protesto edildi.

Irak'ta geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı protestolarda 600'den fazla kişi hayatını kaybederken yaklaşık 25 bin kişi yaralanmıştı. - ERBİL

Kaynak: İHA

Etiketler: Hükümet, Irak, Güncel, Haber

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