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Irak'ta sokağa çıkma yasağına rağmen protestolar sürüyor

Başkent Bağdat'ta dün hükümet tarafından 'geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı' ilan edilmesine rağmen protestolar devam etti.

04.10.2019 09:55Irak'ta sokağa çıkma yasağına rağmen protestolar sürüyor
Başkent Bağdat'ta dün hükümet tarafından 'geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı' ilan edilmesine rağmen protestolar devam etti. 4 gündür süren protesto gösterilerinde ölü sayısı 35'e yükselirken, binden fazla yaralı olduğu duyuruldu.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve hükümetin ekonomi politikaları sebebiyle ülkenin çeşitli yerlerinde devam eden protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükselirken, yaralı sayısı da bini geçti. Protesto gösterileri sırasında güvenlik güçlerinin eylemcileri dağıtmak için gerçek mermi ve biber gazı kullandığı görüldü. Dün ilan edilen geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağının etkili olmadığı, eylemcilerin hükümeti protesto etmek için yine sokaklarda olduğu bildirildi.

YOLSUZLUKLA SUÇLANAN BİN MEMUR GÖREVDEN ALINDI

Irak Yolsuzlukla Mücadele Konseyi, daha önceden yolsuzluktan hükümlü olan ancak görevine devam eden bin memuru görevden aldı. Başbakan Adil Abdülmehdi'nin başkanlık ettiği konsey toplantısında, haklarında "zimmete mal geçirmek, kamu malına zarar vermek ve haksız kazanç sağlamak" suçlarından bin memurun görevden alındığı açıklandı. Hükümet tarafından atılan bu adım, protestoların azaltılmasına yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Polisin gerçek mermiyle eylemcileri dağıtmaya çalışması
-Polisin attığı biber gazından yükselen dumanlar
-Protestocuların ateş yakması




Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: DHA

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