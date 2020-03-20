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Irak'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara karşı güvenlik güçleri devreye girecek

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, güvenlik güçlerine, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına uymayarak farklı illerden başkent Bağdat'a gelmeye çalışanlara karşı güç kullanarak engel olmaları talimatı verdi.

20.03.2020 23:14 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:14
Irak'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara karşı güvenlik güçleri devreye girecek
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, güvenlik güçlerine, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına uymayarak farklı illerden başkent Bağdat 'a gelmeye çalışanlara karşı güç kullanarak engel olmaları talimatı verdi.
Abdulmehdi, yaptığı yazılı açıklamada, "Sokağa çıkma yasağı süresince kutsal şehirleri ve mekanları ziyaret etmek yasaklanmıştır. Çünkü bu durum sağlık kurallarına aykırıdır. Aynı şekilde her ne sebeple olursa olsun toplanmak ve gösteri düzenlemek de yasaktır." ifadelerini kullandı.
Sokağa çıkma yasağı ilan edilen tüm illerde yasağa tam anlamıyla uyulması ve güvenlik güçlerinin de yasağın uygulanmasını sağlaması gerektiğini vurgulayan Abdulmehdi, aksi davranışlarda bulunan kişiler için para cezası ve araçlarının bağlanması gibi yaptırımlar uygulanacağını kaydetti.
Başbakan Abdulmehdi başkanlığında toplanan Koronavirüsle Mücadele Ağından 15 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde Bağdat'ta 17-23 Mart tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilmişti.
Alınan önlemler kapsamında, Kerkük, Salahaddin ve Kerbela'da da 16 Mart'tan itibaren üç gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, il sınırları da ziyaretçilere kapatılmıştı.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısının 17'ye çıktığı, tespit edilen toplam vaka sayısının ise 208 olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler : Bağdat, Irak, Güncel

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