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Irak'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi (3)

Bağdat'ın merkezi Cadiriye'de düzenlenen cenaze töreni Cenaze törenine katılmak için bölgede toplanan Iraklılar Cenazeleri taşıyan araçların alana girişi Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu...

04.01.2020 13:33 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:35
'ın merkezi Cadiriye'de düzenlenen cenaze töreni
Cenaze törenine katılmak için bölgede toplanan Iraklılar
Cenazeleri taşıyan araçların alana girişi Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenlendi.
Bağdat'ın merkezi Cadiriye'deki cenaze törenine Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet yetkilileri, Şii milis gücü Haşdi Şabi komutanları ve yüzlerce milis ve sivil katıldı.
Cenaze töreninde sık sık "Amerika'ya hayır" ve "İsrail'e hayır" ile "En büyük şeytan Amerika" sloganları atıldı.
Irak'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi (3)

Haşdi Şabi, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA


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