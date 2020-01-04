Haberler » Güncel » Irak'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi (5) - Haber

Irak'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi (5)

Bağdat'ın merkezi Cadiriye'de düzenlenen cenaze töreni Araçlarının geçişi ve güvenlik görevlilerinin yolu açması Bayraklar ve Süleymani'nin fotoğraflarını taşıyan Iraklılar Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi...

04.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:58
'ın merkezi Cadiriye'de düzenlenen cenaze töreni
Araçlarının geçişi ve güvenlik görevlilerinin yolu açması
Bayraklar ve Süleymani'nin fotoğraflarını taşıyan Iraklılar Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenlendi.
Bağdat'ın merkezi Cadiriye'deki cenaze törenine Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet yetkilileri, Şii milis gücü Haşdi Şabi komutanları ve yüzlerce milis ve sivil katıldı.
Cenaze töreninde sık sık "Amerika'ya hayır" ve "İsrail'e hayır" ile "En büyük şeytan Amerika" sloganları atıldı.
Tören sonrası cenazeler Kerbela kentine götürülecek. Mühendis'in cenazesi ise Necef'te toprağa verilecek.
Irak'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi (5)

Haşdi Şabi, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:16   İlkokul öğrencisi soğuk havaya rağmen İstiklal Marşı'nı tek başına okudu - Haber
14:15   Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 124'ncü gününde - Haber
14:15   Hamsi firarda - Haber
14:14   Fethiye'deki göçmen faciasında 7 kayıp aranıyor - Haber
14:13   Suriye'de rejim güçlerinin hava saldırıları sürüyor - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
4.01.2020 14:25:06