Haberler » Güncel » Irak'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi (6) - Haber

Irak'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi (6)

Bağdat'ın merkezi Cadiriye'de düzenlenen cenaze töreni Cenazeleri taşıyan araç Araçlarının geçişi ve güvenlik görevlilerinin yolu açması Bayraklar ve Süleymani'nin fotoğraflarını taşıyan Iraklılar Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani...

04.01.2020 14:35 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:37
'ın merkezi Cadiriye'de düzenlenen cenaze töreni
Cenazeleri taşıyan araç
Araçlarının geçişi ve güvenlik görevlilerinin yolu açması
Bayraklar ve Süleymani'nin fotoğraflarını taşıyan Iraklılar Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenlendi.
Bağdat'ın merkezi Cadiriye'deki cenaze törenine Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet yetkilileri, Şii milis gücü Haşdi Şabi komutanları ve yüzlerce milis ve sivil katıldı.
Cenaze töreninde sık sık "Amerika'ya hayır" ve "İsrail'e hayır" ile "En büyük şeytan Amerika" sloganları atıldı.
Tören sonrası cenazeler Kerbela kentine götürülecek. Mühendis'in cenazesi ise Necef'te toprağa verilecek.
Irak'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi (6)

Devrim Muhafızları, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:44   Kartalkaya ve Abant'ta kayak keyfi - Haber
15:44   Fare zehri içerek intihar etti, eşini sorumlu tuttu (2- Yeniden) - Haber
15:44   Beypazarı'nda şehit yakını ve gazilere destek - Haber
15:43   Şehit Piyade Er Berkay Işık, toprağa verildi-2 - Haber
15:43   DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Haber
15:04   Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
4.01.2020 15:54:56