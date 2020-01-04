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Irak'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi (7)

Bağdat'ın merkezi Cadiriye'de düzenlenen cenaze töreni Cenazeleri taşıyan araçların geçişi Bayraklar ve Süleymani'nin fotoğraflarını taşıyan Iraklılar Bando takımı eşliğinde geçen araçlar Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi...

04.01.2020 15:07 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:11
'ın merkezi Cadiriye'de düzenlenen cenaze töreni
Cenazeleri taşıyan araçların geçişi
Bayraklar ve Süleymani'nin fotoğraflarını taşıyan Iraklılar
Bando takımı eşliğinde geçen araçlar Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenlendi.
Bağdat'ın merkezi Cadiriye'deki cenaze törenine Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet yetkilileri, Şii milis gücü Haşdi Şabi komutanları ve yüzlerce milis ve sivil katıldı.
Cenaze töreninde sık sık "Amerika'ya hayır" ve "İsrail'e hayır" ile "En büyük şeytan Amerika" sloganları atıldı.
Tören sonrası cenazeler Kerbela kentine götürülecek. Mühendis'in cenazesi ise Necef'te toprağa verilecek.
Irak'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi (7)

Devrim Muhafızları, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA


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