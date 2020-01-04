Haberler » Güncel » Irak'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi (8) - Haber

Irak'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi (8)

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenlendi.

04.01.2020 18:01 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:03
'ın başkenti 'ta, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenlendi.
Bağdat'ın merkezi Cadiriye'deki cenaze törenine Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet yetkilileri, Şii milis gücü Haşdi Şabi komutanları ve yüzlerce milis ve sivil katıldı.
Cenaze töreninde sık sık "Amerika'ya hayır" ve "İsrail'e hayır" ile "En büyük şeytan Amerika" sloganları atıldı.
Tören sonrası cenazeler Kerbela kentine götürülecek. Mühendis'in cenazesi ise Necef'te toprağa verilecek.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
Irak'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi (8)

Haşdi Şabi, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:52   Keltepe Kayak Merkezi günübirlik kayak turizmine açıldı - Haber
18:50   İstanbul'da silahlı ve çakarlı trafik magandalarına ceza yağdı - Haber
18:50   "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme - Haber
18:48   Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı - Haber
18:48   Şemdinli'de öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı - Haber
17:47   2 yaşındaki Zeynep, 20'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti - Haber
17:16   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü - Haber
16:32   Darbeci Hafter'in destekçisi BAE, Libya'da sivilleri hedef aldı - Haber
15:04   Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
4.01.2020 18:54:36