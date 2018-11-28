Irak'ta "Suriye Sınırını Haşdi Şabi Korusun" Tartışmaları

Irak
'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi
çatısı altında bulunan silahlı Asaib Ehlilhak Örgütü lideri Kays el-Hazeli, Irak- Suriye
sınırının korunması konusunda Haşdi Şabi için hükümetten resmi görevlendirme istedi.
Hazeli, yaptığı basın açıklamasında, " Hükümet
, Haşdi Şabi'ye daha önce başarılı olduğu Irak-Suriye sınır güvenliğinin sağlaması için resmi olarak görev vermeli." dedi.
Irak'ın DEAŞ tehdidinden henüz tam anlamıyla kurtulamadığını söyleyen Hazeli, "Suriye'de istikrar olmadıkça Haşdi Şabi'nin sınırda bulunması şarttır." ifadesini kullandı. Musul
Arap Aşiretlerinden tepki
Şii milis gücü liderinin bu çıkışı ülkede tartışma yarattı.
Musul Arap Aşiretleri Sözcüsü Muzahim Ahmed el-Huveyyit, Hazeli'nin açıklamalarını reddettiklerini belirterek, Haşdi Şabi güçlerinin Irak-Suriye sınırında bulunmasının risk oluşturacağını ve bunu ABD
öncülüğündeki koalisyon güçlerine de ilettiklerini söyledi.
Huveyyit, "Iraklı milisler, Suriye'deki milislerle anlaşarak Haşdi Şabi için gümrük kapısı açmayı düşünüyorlar." dedi.
Irak,Haşdi Şabi,Suriye
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:53