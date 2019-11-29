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Irak'ta tansiyon düşmüyor

Irak'ın Nasiriye kentinde devam eden hükümet karşıtı protestolarda son 48 saatte 21 kişi hayatını kaybetti.

29.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:35Irak'ta tansiyon düşmüyor
'ın Nasiriye kentinde devam eden hükümet karşıtı protestolarda son 48 saatte 21 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ta Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı giderek artıyor. Nasiriye kentinde son 48 saatte 21 protestocu hayatını kaybetti, 580 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Protestocular şehir merkezinde bulunan Zeytin Köprüsü'nü ele geçirmeye çalışırken Irak parlamentosu söz konusu cinayetlerden kimin sorumlu olduğunun bulunması için acil durum çağrısı yaptı.

Güvenlik güçlerinin ateş atması sonucu 30 göstericinin hayatını kaybettiği, 250'den fazla kişinin de yaralandığı Zikar'da da yaşanan olayların ardından Vali Adil el-Duhyli istifa etti. İran Konsolosluğunun ateşe verildiği Necef kentinde ise yaklaşık 50 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Öte yandan Irak'ta Ekim ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde yaklaşık 400 kişi hayatını kaybederken 15 binden fazla kişi de yaralandı. - NASIRİYE

Hükümet, Irak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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