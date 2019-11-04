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- Irak'ta tansiyon düşmüyor: 5 kişi daha hayatını kaybetti

- Irak'ta tansiyon düşmüyor: 5 kişi daha hayatını kaybettiERBİL - Irak'ın başkenti Bağdat'ta devam eden protestolarda güvenlik güçlerinin vatandaşlara sert müdahalesi sonucu 5 kişi daha hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

04.11.2019 21:28
- Irak'ta tansiyon düşmüyor: 5 kişi daha hayatını kaybetti
ERBİL - Irak'ın başkenti Bağdat'ta devam eden protestolarda güvenlik güçlerinin vatandaşlara sert müdahalesi sonucu 5 kişi daha hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta 25 Ekim'den buyana hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye yakın Tahrir Meydanı'nda toplanan protestocular bir kez daha harekete geçerek Başbakan Adil Abdülmehdi'nin Ofisi'nin yer aldığı Allavi semtine yürüdü. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Yaklaşık 10 gündür Yeşil Bölge'ye girmeye çalışan protestocular yeni bir hamle yaptı. Başkentin göbeğindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan protestocular Başbakan Adil Abdülmehdi'nin Ofisi'nin yer aldığı Allavi semtine ve Bağdat müzesine giden yolları kapatarak ofisi kuşatma altına almaya çalıştı. Sokaklarda lastik yakarak ani hamle yapan protestoculara güvenlik güçlerinin müdahalesi çok sert oldu. Protestocuları dağıtmak için güvenlik güçlerinin ateş açması ve gaz bombası kullanması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.
Protestocuların Yeşil Bölge'nin yanı sıra devlet televizyonu, İran Büyükelçiliği ile Adalet Bakanlığı'nın bulunduğu Salihiye bölgesine de ulaşmaya çalıştığı kaydedildi. Irak Silahlı Kuvvetleri Komutanı Sözcüsü General Abdülkerim Halef ise Salihiye bölgesine giren ve Adalet Bakanlığı'na ulaşmaya çalışan protestocuların bir lokantayı ateşe verdiği belirterek güvenlik güçleri protestocuları dağıttığını duyurdu. Olayların yaşandığı bölgelere çok sayıda askeri birlik sevkiyatı yapıldığı aktarıldı.
Ülkedeki protestolar sürürken siyasetçilerin krizi atlamak için yaptıkları fikir alışverişi de devam ediyor. Protestocuların taleplerinin arasında ülkenin anayasasının değiştirilmesinin olması ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından endişeyle karşılandı. Kürtlerin anayasadaki değişiklikleri endişesini görüşmek için Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih IKBY'nin başkenti Erbil'e geldi. Erbil Uluslararası Havalimanı'nda IKBY Başkanı Neçirvan Barzani tarafından karşılanan Salih'in, IKYB yetkilileri ile anayasada yapılması planlanan değişliklerin yanı sıra ülkedeki son gelişmeleri ele alması bekleniyor.
- Irak'ta tansiyon düşmüyor: 5 kişi daha hayatını kaybetti

Tahrir Meydanı, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: İHA


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