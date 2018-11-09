Irak'ta Tarihi Eser Operasyonu

Irak
'ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Firavunlar dönemine ait tarihi eserleri satmaya çalışan kaçakçılar, polis tarafından suçüstü yakalandı.
Irak polisi Mısır
'a ait yasa dışı yollardan kaçırılarak Irak'a getirilen tarihi eserleri ele geçirdi. Irak polisi kaynaklarına göre, Irak federal polis güçlerinin aldığı istihbarat bilgileri doğrultusunda başkent Bağdat
'ın Seyydiye bölgesinde Mısır'dan yasa dışı yollarla kaçırılan Firavunlar dönemine ait tarihi eser kaçakçılarını suçüstü yakaladı. Söz
konusu tarihi eserlerin satılması için pazarlık yapıldığı esnada kaçakçıların suçüstü yakalandığı aktarıldı. Tarihi eserlerin değerinin ise yaklaşık 5 milyon dolar olduğu bildirildi. - ERBİL
Polis,Irak