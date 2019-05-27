Irak'ta tarım arazisi yangını

- Irak
'ın Salahaddin kentiTarım arazilerindeki yangın İtfaiye
ekiplerinin yangına müdahalesiGüvenlik güçleri olay yerinde bulunması Irak'ın Salahaddin vilayetinde bazı tarım arazileri ateşe verildi. Terör örgütü DEAŞ'ın yapmasından şüphe edilen yangın vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince söndürüldü. Terör örgütü DEAŞ, son günlerde Irak'ın çeşitli bölgelerindeki tarım arazilerini ateşe veriyor. Son olarak Kerkük
, Salahaddin, Diyala
ve Musul
vilayetlerinde yüzlerce hektarlık tarım arazisi kül oldu.DEAŞ'ın kent merkezlerindeki saldırı tehdidi en aza indirilmesine rağmen örgüt kırsal bölgelerde zaman zaman eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.
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Kaynak: AA