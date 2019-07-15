15.07.2019 22:00
Haberler» Güncel» Haber

Irak'ta türbeye intihar saldırısı: 5 ölü, 14 yaralı

Irak

Irak'ta Ebu El-Fadl El-Abbas türbesine düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Irak'ta Ebu El-Fadl El-Abbas türbesine düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Bağdat'ın güneybatısında el-Malif bölgesinde bulunan Ebu El-Fadl El-Abbas türbesine intihar saldırısı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı. Yaralılar Yermük hastanesine kaldırılırken, hastane yönetimi 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hastane yönetimi 14 yaralının da tedavilerine devam edildiğini kaydetti. Güvenlik kaynakları, saldırının iki saldırgan tarafından yapıldığını söyledi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Bağdat, Irak, Güncel

Son Dakika Haberleri
05:18   90 bin camide sela okundu
05:14   Kar maskeli soygun güvenlik kamerasında
05:09   15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
05:08   Çankırı'da 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Bayramı kutlandı
05:04   15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
05:04   "Az gelişmiş ülkeler ve teknoloji bankası tüm ülkelerce desteklenmeli"
05:02   00.13'te Amasya'dan salalar yükseldi