Irak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.
08.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:06
Irak 'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.
Ülkenin güneyindeki Meysan Sağlık Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran 'dan gelen bir hastanın, yakalandığı yeni tip koronavirüs dolayısıyla yaşamını yitirdiği belirtildi.
Irak'ta böylece koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 5'e yükseldi.
Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısı 6'ya çıktı
Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, tespit edilen yeni 2 vakayla Endonezya'da virüs bulaşanların sayısının 6'ya ulaştığını açıkladı.
Yurianto, başkent Cakarta'da 55 yaşında bir kişi ve Japonya'da salgın nedeniyle karantinadaki gemiden tahliye edilen 36 yaşındaki bir kişide test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.
Yeni vakalarda öksürük, ateş ve burun akıntısı gibi Kovid-19 belirtileri bulunmadığı bilgisini paylaşan Yurianto, söz konusu hastaların yoğun bakımda tutulduğunu aktardı.
Ülkenin güneyindeki Meysan Sağlık Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran 'dan gelen bir hastanın, yakalandığı yeni tip koronavirüs dolayısıyla yaşamını yitirdiği belirtildi.
Irak'ta böylece koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 5'e yükseldi.
Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısı 6'ya çıktı
Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, tespit edilen yeni 2 vakayla Endonezya'da virüs bulaşanların sayısının 6'ya ulaştığını açıkladı.
Yurianto, başkent Cakarta'da 55 yaşında bir kişi ve Japonya'da salgın nedeniyle karantinadaki gemiden tahliye edilen 36 yaşındaki bir kişide test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.
Yeni vakalarda öksürük, ateş ve burun akıntısı gibi Kovid-19 belirtileri bulunmadığı bilgisini paylaşan Yurianto, söz konusu hastaların yoğun bakımda tutulduğunu aktardı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
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