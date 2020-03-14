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Son dakika: Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Son dakika: 514 kişinin koronavirüs salgınında can verdiği İran'ın ardından bir sınır komşumuzda daha ölümler tedirgin ediyor. Irak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

14.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:46

Irak 'ın güneyindeki Vasıt Vilayeti'ndeki Koronavirüsle Mücadele Kriz Masası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Said beldesinde ikamet eden ve daha önce koronavirüs teşhisi konulan bir vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, vefat eden kişinin eşinin de koronavirüse yakalandığı, her ikisinin de daha önce İran'da bulunduğu kaydedildi.

KRONİK RAHATSIZLIĞI VARDI

Hayatını kaybeden Iraklı vatandaşın kronik kalp ve nefes darlığı rahatsızlıklarının bulunduğu belirtilen açıklamada, söz konusu ölümden sonra Şeyh Said beldesinde sokağa çıkma yasağının getirildiği aktarıldı. Bu vakayla hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. Irak'ta son olarak resmi açıklamalara göre ülkede tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 92, hayatını kaybedenlerin sayısı da 9 olarak duyurulmuştu.

İRAN'DA SON DURUM

İran'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi. Satış yerleri, sokak ve caddelerin boşaltılacağı açıklandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Nasır Şabani, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Son dakika: Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Irak, Dünya, Güncel

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