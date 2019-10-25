Son dakika: Irak'ta yeniden başlayan protestolarda ölü sayısı 24'e yükseldi

Irak'ta iki hafta aranın ardından tekrar başlayan gösterilerde, hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e çıktığı duyuruldu.

Lübnan'ın hükümetin istifasını isteyen protestolarla sarsılmasının ardından, Irak'ta kötü yönetim, kamu hizmetlerinin yetersizliği, yolsuzluk, işsizlik nedeniyle protesto düzenleyenler de kısa bir aradan sonra yeniden sokakları doldurdu. Iraklılar; işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Düzenlenen gösterilerde 24 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık bin kişilik grup, hükümet binaları, parlamento ve konsoloslukların bulunduğu Yeşil Bölge'ye girmek istemiş, polis ise protestoculara biber gazıyla müdahale ederek, havaya ateş açmıştı.

ÖNCEKİ GÖSTERİLERDE 150'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

150'den fazla insanın öldüğü, 6000'den fazlasının yaralandığı ilk protesto dalgasının ardından bugün başlayan ikinci dalgada da güvenlik güçlerinin gözyaşartıcı gaz, tazyikli su ve ses bombasının yanısıra plastik ve gerçek mermi kullandığına dair iddialar geldi.