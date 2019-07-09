09.07.2019 12:19
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Irak'ta yola döşenen mayınlar patladı: 3 ölü, 3 yaralı

Irak

– Irak'ta teröristlerin yol kenarına yerleştirdikleri iki mayın patladı.

Irak'ta teröristlerin yol kenarına yerleştirdikleri iki mayın patladı. Patlamada, 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Olay Irak'ın Selahattin iline bağlı El Şirgat ilçesinde saat 11: 30 sıralarında meydana geldi. Yol kenarına yerleştirilmiş olan 2 mayının infilak etmesi sonucu biri emekli Albay olmak üzere 3 sivil öldü, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yerel medya, saldırının DEAŞ militanlarınca gerçekleştirildiğini; güvenlik kuvvetlerinin olayla ilgili araştırma yaptıklarını söyledi.


Kaynak: DHA
Irak, Dünya

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