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Irak'ta yolsuzluk yapan milletvekiline 6 yıl hapis

Irak'ta yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan milletvekili Mahmut Molla Talal, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

17.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:13Irak'ta yolsuzluk yapan milletvekiline 6 yıl hapis
'ta yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan milletvekili Mahmut Molla Talal, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ekim ayından bu yana yolsuzluk, kamu hizmetleri yetersizliği ve işsizlik nedeniyle protesto gösterilerine sahne olan Irak'ta, hakkında yolsuzluk suçlaması bulunan Şii lider Amar Hekim başkanlığındaki Hikmet Akımı Mahmut Molla Talal, Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Kurulu tarafından 6 yıl hapis ve 10 milyon Irak dinarı cezasına çarptırıldı.

Milletvekili Talal, 150 bin dolar rüşvet istemişti

Eski Başbakan Haydar İbadi'nin 2015'te kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Kuruluna bağlı bir güç, başkent Bağdat'taki Cadiriye bölgesinde rüşvet olayına karıştığı için suçüstü yakalanmıştı. Kurul tarafından yapılan açıklamada, Talal'ın bir şirketin işlerinin yürümesi için 150 bin dolar rüşvet istediği ifade edildi.

Irak'ta geçen Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinde yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetti. Artan baskıların üzerine Başbakan Adil Abdülmehdi istifa etmek zorunda kalmıştı.

Öte yandan yeni başbakan adayını belirlemek için siyasi taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor. - ERBİL

Milletvekili, Irak, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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