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- Irak'ta Yüzlerce Kişi Yolsuzlukları Protesto Etti

- Irak'ta yüzlerce kişi yolsuzlukları protesto ettiBAĞDAT - Irak'ta yüzlerce kişi ülkedeki kötü hizmeti ve yolsuzlukları protesto etti.

01.10.2019 17:20
- Irak'ta yüzlerce kişi yolsuzlukları protesto etti
BAĞDAT - Irak'ta yüzlerce kişi ülkedeki kötü hizmeti ve yolsuzlukları protesto etti.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüzlerce kişi, ülkedeki kötü hizmeti ve yolsuzlukları protesto etti. Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericiler, ülkedeki yolsuzluğa karşı slogan atarak vatandaşlara sunulan hizmetlerin iyileştirilmesini istedi.
Irak İnsan Hakları Yüksek Komitesinin üyesi Ali El Bayati, güvenlik güçlerinin Tahrir Meydanı'ndaki göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve sıcak su toplarını kullandığını söyledi. Yerel kaynaklar, güvenlik güçlerinin, göstericileri Tahrir Meydanı'nı Yeşil Bölge'ye bağlayan el-Jumhuriya Köprüsü'nü geçmelerini engellemek için kapattığını ve göz yaşartıcı gaz kullandığını ifade etti. 17 kişinin atılan gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği ve bazılarının çevredeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.
- Irak'ta Yüzlerce Kişi Yolsuzlukları Protesto Etti

Tahrir Meydanı, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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