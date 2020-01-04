Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar! Musul'daki ABD üssü de hedef alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD operasyonuyla öldürülmesinin ardından tansiyon giderek yükseliyor. İran'ın misilleme mesajları verdiği ABD'nin kontrolündeki pek çok bölge hedef alındı.

ABD'NİN KONROLÜNDEKİ BÖLGELER PEŞ PEŞE HEDEF ALINDI

Gün içerisinde daha önce de ABD Büyükelçilik binasının bulunduğu Yeşil Bölge'ye, Salahaddin vilayetindeki Balad askeri üssüne, Bağdat'taki eski Cumhurbaşkanlığı binasına ve Cediriye mahallesine saldırı düzenlenmişti. Irak'ın Musul kentinde bulunan Kindi askeri üssüne havan toplarıyla saldırı düzenlendiği bildirildi. Üste ABD askerleri bulunuyor.

BAĞDAT BÜYÜKELÇİLİĞİ YAKININA 2 FÜZE ATILDI

Irak güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge'de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınına, 2 adet katyuşa roketi atıldı. Saldırının kim tarafından yapıldığına dair bilgi verilmedi. Saldırı sonrası ABD Büyükelçiliği'nde uyarı sirenlerinin çaldığı da belirtildi.

Yeşil Bölge'nin trafiğe açık olan kapıları güvenlik güçleri tarafından kapatıldı. Patlama sesleri duyulduğu esnada Bağdat semalarında da ABD helikopterleri görüldü.

5 KİŞİ YARALANDI

Yeşil Bölge yakınlarındaki Cedriye mahallesinde füzelerin isabet etmesi sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

ASKERİ ÜSSE DE SALDIRI DÜZENLENDİ

Öte yandan Salahaddin vilayetinde ABD güçlerinin kaldığı ve ülkenin en büyük askeri üssü olan Beled Üssü'ne de füzeli saldırı düzenlendiği kaydedildi. Saldırıda üssün içinde Katyuşa tipi iki füze infilak ettiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.