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Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı: 2 ölü, 11 yaralı

Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıda 2 Amerikan askeri ve 1 İngiliz'in öldüğü, 11 askerin yaralandığı bildirildi.

11.03.2020 23:58 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:58
Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı: 2 ölü, 11 yaralı
Irak 'ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıda 2 Amerikan askeri ve 1 İngiliz'in öldüğü, 11 askerin yaralandığı bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Irak, Ekonomi

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