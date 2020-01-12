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Irak'taki Beled Askeri Hava Üssü'ne 8 füze düştü: 4 yaralı

Irak'ın Selahattin ilinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne füzeli saldırı gerçekleştirildi.

12.01.2020 21:55 | Son Güncelleme: 12.01.2020 21:55Irak'taki Beled Askeri Hava Üssü'ne 8 füze düştü: 4 yaralı
'ın Selahattin ilinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne füzeli saldırı gerçekleştirildi.
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Hücresi tarafından yapılan açıklamada, ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü'ne 8 Katyuşa füzesinin düştüğü belirtilerek, saldırı sonucu 2'si subay olmak üzere Irak Hava Kuvvetleri mensubu 4 askerin yaralandığı duyuruldu. ABD askerlerinin çoğunun, geçen hafta da benzer saldırılara maruz kaldığı için üsten çekildiği belirtildi.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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