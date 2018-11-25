Irak'taki Cenazelerini Getirmeye Çalışıyorlar

Irak
'ın Kerbela şehrinde mobilya atölyesinde çalışırken, bir süre önce kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Mersinli
Yusuf Tutkal'ın (36) ailesi, cenazelerini Türkiye
'ye getirmeye çalışıyor.
Abi Tufan Tutkal, merkez Akdeniz
ilçesi Turgutreis Mahallesi
'ndeki taziye çadırında gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin borçları nedeniyle 3 yıldır Irak'ın Kerbela şehrinde mobilya ustası olarak çalıştığını ve kendisini en son 1,5 ay önce izin yapmak için geldiğinde gördüklerini söyledi.
Kardeşinin 14 Kasım'da uykusunda kalp krizi geçirerek öldüğünün bildirildiğini aktaran Tutkal, "Biz kardeşimin ölüm haberini bir sonraki gün Irak'taki arkadaşlarının aracılığıyla öğrendik. Cinayet şüphesi yok, normal bir ölüm gerçekleşmiş." dedi.
Cenazeyi almak için gerekli evrak işlemlerini tamamladıklarını ancak 4 bin 500 dolara ihtiyaçları olduğunu ifade eden Tutkal, "Bu parayı bulmamız mümkün değil. Parayı bulamazsak, bizim isteğimiz üzerine cenazeyi Irak'ta gömebileceklerini söylediler. Ailesi olarak cenazemizin bir an önce Türkiye'ye getirilmesini istiyoruz. 11 gündür cenazemizi alamadık. Eşi ve çocukları kötü durumda. Biz onun burada bir mezarı olmasını istiyoruz. Mersin'de gömülmesini istiyoruz." diye konuştu.
"Bu masrafı karşılayacak imkanımız yok"
Parayı tamamlamak adına yardım beklediklerini aktaran Tutkal, 27 Kasım'a kadar sürelerinin bulunduğunu belirtti.
Tutkal, otopsi işlemlerinin 3 gün içinde biteceğine işaret ederek, şöyle devam etti:
"Salı günü bizden haber bekliyorlar. Bu paranın yatmış olması ya da orada gömülmesine onay vermiş olmamız gerekiyor. Süreyi daha fazla uzatamadık. Irak'ta hangi şartlarda cenazemizin beklediğini bilmiyoruz. Sürecin uzamasını istemiyoruz. Parayı yatırmazsak, cenazemizin orada gömülmesi için girişimlere başlanacak. Bu masrafı karşılayacak imkanımız yok. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'dan yardım istiyoruz. Eğer yapılabiliyorsa, bir an önce kardeşimin Türkiye getirilerek cenazesinin burada gömülmesini istiyoruz. Eşinin, çocuklarının ve naaşının huzura kavuşmasını bekliyoruz."
-"Eşimin en azından bir mezarı olsun istiyorum."
Cemile Tutkal da eşinin cenazesinin Türkiye'de defnedilebilmesi için umutla beklediğini ifade etti.
İki çocuğunun olduğunu, bu durumu onlara açıklayamadığını belirten Tutkal, "Küçük kızım 'Babamı görmedik. Babam ölmedi'. gibi ifadeler kullanıyor. 11 gündür kendimizi dahi ikna edemedik. Çocuklara bunu anlatmak daha zor. Eşimin en azından bir mezarının olmasını, Türkiye'de gömülmesini istiyorum." diye konuştu.
Türkiye,Irak
25 Kasım 2018 Pazar 15:11