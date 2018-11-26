Irak'taki Depremde 2 Kişi Öldü

Dün akşam saatlerinde İran- Irak
sınırında meydana gelen 6.4'lük depremde Irak Kürt Bölgesi'nde (IKBY) 2 kişinin hayatını kaybetti, 43 kişi de yaralandı.
IKBY İçişleri Bakanlığı
Ortak Kriz Masası tarafından yapılan açıklamada, dün İran-Irak sınırında meydana gelen 6.4'lük depremde IKBY'nin Süleymaniye
kentine bağlı Kelar ilçesinde 2 kişinin ölümüne ve 43 kişinin yaralanmasına yol açtığı açıklandı. Irak Meteoroloji ve Deprem Müdürlülüğü, Irak sınırından 30 kilometre uzaklıktaki depremin ülkenin birçok kentinde hissedildiğini belirterek, depremin ardından 5 ile 3 derece arasında 15 artçı şok meydana geldiğini duyurdu.
Irak Sivil Savunma Müdürlüğü'nden dün İran - Irak sınırı yakınlarında bir meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada herhangi bir mal ve can kaybının yaşanmadığını bildirmişti. - ERBİL
26 Kasım 2018 Pazartesi 11:20