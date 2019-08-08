Irak'taki ekonomik durum kurbanlık piyasasını da etkiliyor (1)

Irak
'ın başkenti Bağdat
'taki bir kurban pazarı Kurbanlık koyunlardan görüntülerBağdatlı kurbanlık hayvan satıcısı Hacı Adnan Temimi ile röportaj Irak'ta terörle mücadelenin yarattığı ekonomik sorunlar nedeniyle Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmasına rağmen hayvan pazarlarında beklenen hareketlilik yaşanmıyor.
AA muhabirine konuşan Iraklılar, Kurban Bayramı'na az bir zaman kalmasına rağmen yaşanan ekonomik sıkıntı ve alım gücünün azalmasına karşılık artan fiyatlar nedeniyle hayvan pazarlarında önceki yıllara göre daha durgun bir hava olduğunu söylüyor.
Başkent Bağdat'ın doğusunda kurulan hayvan satış pazarında hayvanlarına alıcı bekleyen Hacı Adnan Temimi, halkın alım gücünün zayıflamasına karşı hayvan fiyatlarındaki artıştan sitem ederek, "DEAŞ'la savaştan henüz çıkan ülkemizde, yaşanan ekonomik kriz dolayısıyla kurbanlık hayvan satışlarında piyasa iyi değil." dedi.
Bağdat'ta küçükbaş hayvanların 200 ile 350 dolar arasında, büyükbaş hayvanların ise bin 200 ile 3 bin dolar arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğunu belirten Temimi, "Kurbanlık hayvan fiyatlarındaki artışın bir diğer nedeni de hükümetin kırmızı et ithalatını yasaklaması." dedi.