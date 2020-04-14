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Irak'taki Enfal Katliamı'nın 32. yılında Barzani'den "öldürülenlerin yakınlarına tazminat" talebi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, yaklaşık 182 bin kişinin hayatını kaybettiği Enfal Katliamı'nın 32. yılında, Bağdat yönetimine söz konusu katliamda öldürülenlerin yakınlarına tazminat ödenmesi çağrısını yineledi.

14.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:58
Irak'taki Enfal Katliamı'nın 32. yılında Barzani'den
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, yaklaşık 182 bin kişinin hayatını kaybettiği Enfal Katliamı'nın 32. yılında, Bağdat yönetimine söz konusu katliamda öldürülenlerin yakınlarına tazminat ödenmesi çağrısını yineledi.
Barzani, 1988 yılında dönemim Irak lideri Saddam Hüseyin'in emriyle başlatılan ve yaklaşık 6 ay süren Enfal Operasyonu sonucu 182 bin kişinin yaşamını yitirdiği katliamın 32. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Mesajında söz konusu olayı kadın, erkek, çocuk, yaşlı ayırt etmeksizin insanların toplu şekilde ölüme sürüklendiği insalık tarihinin en vahşi suçlarından biri olarak nitelendiren Barzani, Irak merkezi hükümetine ahlaki ve yasal sorumluluk gereği Enfal Operasyonu sırasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat ödemesi çağrısını yineledi.
Barzani ayrıca o zaman hayatını kaybedenleri bugün yad ederken dünyadaki hiçbir milletin benzer saldırılara maruz kalmaması için herkesin çaba harcaması gerektiğini ifade etti.
Enfal Katliamı nedir ?
Saddam Hüseyin'in emriyle 1988 yılının mart ayında başlayan ve eylül ayının sonuna kadar devam eden Enfal Operasyonları olarak da bilinen Enfal Katliamı'nda yaklaşık 182 bin insan hayatını kaybetmişti. Söz konusu operasyonda Irak'ın Süleymaniye, Erbil, Kerkük ve Duhok vilayetlerinde bulunan 4 bin 500 köy yakılıp yıkılırken, can güvenliği nedeniyle çok sayıda Iraklı Kürt başta Türkiye olmak üzere İran gibi komşu ülkelere kaçmak zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mesut Barzani, Irak, Güncel
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