Irak'taki Ezidiler Laleş'in Restore Edilmesini İstiyor

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:29



14 Kasım 2018 Çarşamba 12:29

Irak'taki Ezidiler, ekonomik kriz nedeniyle restorasyonu yarıda kalan tarihi tapınakları Laleş'in onarımının tamamlanmasını istiyor.Irak'ın Duhok kentine bağlı Şeyhan ilçesinde dağlık bir bölgede yer alan ve dünyadaki tüm Ezidilerin kutsal kabul edip ibadetlerini gerçekleştirdiği Laleş Tapınağı onarılmayı bekliyor.Laleş'in restorasyonundan sorumlu Halid Nehro, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) tapınağın onarılması için 2012 yılında 15 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığını ve yabancı bir şirketin restorasyon işini üstlendiğini söyledi.Ezidilerin yanı sıra birçok turistin de ziyaret ettiği tapınağın restorasyonunun yaklaşık 2 yıl devam ettiğini belirten Nehro, terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkması ve ardından gelen ekonomik kriz nedeniyle çalışmalara ara verildiğini ifade etti.Bütçe yetersizliği nedeniyle restorasyonun yarıda kaldığını aktaran Nehro, Ezidilerin kendi imkanlarıyla eksik kalan işleri tamamlamak istediğini ancak bunun yetersiz kaldığını kaydetti.Nehro, IKBY hükümetine restorasyonun başarılı bir şekilde sonuçlanması için daha önce ayırdığı bütçeyi ödemeye devam etmesi ve bu konuya gerekli önemi göstermesi çağrısı yaptı.Ezidilerin her yıl özellikle "Kırmızı Çarşamba" diye adlandırdıkları dini bayramları sırasında çok sayıda ziyaretçiyi kabul eden Laleş'in 4 bin yıllık kadim bir geçmişinin olduğu tahmin ediliyor.