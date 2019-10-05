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Irak'taki gösteriler

Irak'ın başkenti Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı kalksa da kentteki hareketliliğin sınırlı olduğu ve hayatın henüz normale dönmediği görülüyor.

05.10.2019 12:26Irak'taki gösteriler
Irak'ın başkenti Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı kalksa da kentteki hareketliliğin sınırlı olduğu ve hayatın henüz normale dönmediği görülüyor.
Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'na giden yol ve köprüler halen trafiğe kapalı. Hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'de de alınan üst düzey güvenlik önlemleri sürüyor. Bölgeye askeri araçlar dışında girişlere izin verilmiyor.
Bağdat'ın diğer bölgelerinde ise sınırlı bir hareketlilik söz konusu. Gösterilerin yoğun yaşandığı kuzey ve güney semtlerindeki güvenlik önlemleri sürerken, buralarda teyakkuz hakim.
Irak Meclisi, bugün öğleden sonra toplanacak. Yapılması beklenen oturumda yaşanan gösterilere dair gelişmelerin ve hükümetin atacağı adımların ele alınması öngörülüyor.
Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, dün yaptığı açıklamada, göstericilerin temsilcilerini mecliste ağırlamaya ve sıkıntılarını dinlemeye hazır olduklarını belirtmişti.
Bu arada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hariç ülkenin diğer bölgelerinde internet erişimi engeli devam ediyor.

Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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