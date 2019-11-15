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Irak'taki gösterilerde 1,5 ayda 319 kişi öldü

Irak'taki gösterilerde 1,5 ayda 319 kişi öldüIrak, (DHA)- Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde, Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Konseyi tarafından 319 kişinin hayatını kaybettiği, 15 bin kişinin de yaralandığını açıklandı.

15.11.2019 23:54 | Son Güncelleme: 15.11.2019 23:58
'taki gösterilerde 1,5 ayda 319 kişi öldü
Irak, (DHA)- Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde, Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Konseyi tarafından 319 kişinin hayatını kaybettiği, 15 bin kişinin de yaralandığını açıklandı.
Irak'ta 1 Ekim'de başlayan yolsuzluk karşıtı gösteriler devam ediyor. Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Konseyi'nin yayımladığı rapora göre, 1,5 aylık sürede 319 kişi yaşamını yitirirken, 15 bin kişi de yaralandı. Eylemciler bugün Basra eyaletinde Um Kasr Limanı'na giden tüm yolları kapattı ve yük taşıyan TIR'ların limana ulaşmasına izin vermedi. Irak'ın en önemli gümrük kapılarından biri olan Um Kasr Limanı, gösteriler nedeniyle bir süre önce de kapatılmıştı. Irak Hükümeti Askeri Sözcüsü Abdülkerim Halef, 1 Ekim'de başlayan gösterilerin Irak'a faturasının 6 milyar dolardan fazla olduğunu söyledi.
Irak'taki gösterilerde 1,5 ayda 319 kişi öldü

Irak, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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