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Irak'taki gösterilerde 5 günde 23 kişi öldü

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler ve yaşanan şiddet olaylarında son 5 günde 23 kişi hayatını kaybetti.

08.11.2019 20:58 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:58 Irak'taki gösterilerde 5 günde 23 kişi öldü
'ın başkenti ile güney kentlerinde düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler ve yaşanan şiddet olaylarında son 5 günde 23 kişi hayatını kaybetti.
Irak Bağımsız İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamada, 3-7 Kasım tarihlerinde Bağdat, Kerbela, Basra ve Zikar'da düzenlenen gösteriler ile yaşanan şiddet olaylarında 23 kişinin öldüğü, 1077 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca söz konusu tarihlerde 201 kişinin gözaltına alındığı, daha sonra bunlardan 170'inin serbest bırakıldığı kaydedildi.
Irak'taki kanlı gösteriler
Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.
Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, salı günü yaptığı açıklamada, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 254 kişinin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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