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Irak'taki gösterilerde bugün ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Irak'ta güvenlik güçlerinin başkent Bağdat'taki Tiran ve Hıllani meydanlarına müdahalesi sonucu bugün hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

09.11.2019 23:52 | Son Güncelleme: 09.11.2019 23:52Irak'taki gösterilerde bugün ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
'ta güvenlik güçlerinin başkent 'taki ve Hıllani meydanlarına müdahalesi sonucu bugün hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
Güvenlik güçleri, göstericilerin yoğun olarak bulunduğu Tiran ve Hıllani meydanlarındaki göstericileri göz yaşartıcı gaz bombası atarak dağıtmaya çalıştı. Her iki meydandaki göstericiler, yoğun gazdan kaçmak için cadde ve sokaklara dağıldı. Zaman zaman her iki taraf arasında arbede yaşandı.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, müdahale sırasında 3 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle bugün Bağdat'taki gösterilerde ölenlerin sayısı 6'ya yükselmiş oldu.
Göstericilerin kalesi Tahrir Meydanı'nda ise protestolar hala devam ediyor. Göstericilerin 1 Ekim'den beri doldurduğu ve bu akşam boşaltmak zorunda kaldığı Tiran Meydanı, göstericilerin kalesi kabul edilen Tahrir Meydanı'na yakın bir mesafede yer alıyor. Hıllani Meydanı ise başkentin en güvenli bölgesi ve devlet ve diplomatik misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye açılan Sinek Köprüsü'ne yakın bir konumda.
AA muhabirine konuşan Tahrir Meydanı'ndaki göstericilerden Cemal Abdusselam, güvenlik güçlerinin protestoların devam ettiği tüm meydanlara müdahale ederek gösterileri bitirmeyi hedeflediğini söyledi.
Öte yandan Irak Savunma Bakanlığından Yüzbaşı Kays el Mehdavi, yerel basına yaptığı açıklamada, Tahrir Meydanı'na müdahalenin gerçekleri yansıtmadığını ifade ederek "Taleplerin gerçekleşmesini sağlayacak olanlar göstericilerdir ve bizim görevimiz de Tahrir ve diğer meydanlardaki göstericileri korumaktır." dedi.
Irak'taki kanlı gösteriler
Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede, 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.
Birleşmiş Milletler ve Irak Bağımsız İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin verilerine göre, gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana 280'in üzerinde gösterici, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybetti, binlercesi de yaralandı.

Bağdat, Tiran, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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