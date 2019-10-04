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Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 35'e yükseldi

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle başlayan gösterilerde ölü sayısı 35'e yükseldi.

04.10.2019 10:52Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 35'e yükseldi
Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle başlayan gösterilerde ölü sayısı 35'e yükseldi.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde ölü sayısı 35'e yükseldi.
Öte yandan görgü tanıkları ise güvenlik güçlerinin, sokağa çıkma yasağına uymayan göstericileri dağıtmak için ateş açtığını belirtti.
Bağdat ile ülkenin güneyindeki bazı kentler 1 Ekim'den bu yana "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nun protesto edildiği hükümet karşıtı gösterilere sahne oluyor.

Gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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