Haberler » 3. Sayfa » Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 669'a yükseldi - Haberler

Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 669'a yükseldi

Irak'ta Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının 669'a yükseldiği ve 25 bine yakın kişinin ise yaralandığı açıklandı.

14.01.2020 13:06 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:11Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 669'a yükseldi
'ta Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının 669'a yükseldiği ve 25 bine yakın kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, hükümet karşıtı protestolarda ölenlerin sayısının 669'a yükseldiği, yaralılarının sayısının ise 25 bine ulaştığı belirtildi. Açıklamada, bugüne kadar protestolarda 2 bin 800 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Irak'ta Ekim 2019'da başlayan işsizlik, kamu hizmeti yetersizliği, yolsuzluk ve İran'ın egemenliğine karşı protestoların ardından Başbakan Adil Abdülmehdi Kasım 2019'da istifa etmek zorunda kalmıştı. Yeni başbakanı belirlemek için anayasal sürenin dolmasına rağmen siyasi partiler yeni başbakanı henüz belirleyemedi. - ERBİL

Hükümet, Irak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:43  "Kanserle savaşta 'İmmünoterapi' ile umutlandıran sonuçlar elde ediliyor" - Haberler
14:41  Son dakika: Ateşkes masasından kalkıp Rusya'yı terkeden Hafter'in milisleri saldırılara devam etmek için toplanıyor - Haberler
14:40  Güney Asya kara teslim: Onlarca kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kayıp var - Haberler
14:40  Hollywood'un önemli ismi Spike Lee Cannes Film Festivali'ne başkanlık edecek - Haberler
14:35  Silahlı soyguncu yüz tarama sistemi ile 24 saat geçmeden yakalandı - Haberler
14:32  İBB'nin Demirtaş'a ait kitapları satmasıyla ilgili İmamoğlu'ndan açıklama: Her yerde satılıyor - Haberler
14:20  İstanbul'da hırsızlık olayı en çok 05.00 ile 06.00 saatleri arasında oldu - Haberler
14:17  Köpeği bıçaklayarak öldüren adamın savunması şaşırttı - Haberler
14:09  İmamoğlu, eşi üzerinden yapılan Demirtaş eleştirilerine yanıt verdi - Haberler
14.01.2020 14:46:26