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Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 669'a yükseldi

Irak'ta Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının 669'a yükseldiği ve 25 bine yakın kişinin ise yaralandığı açıklandı.

14.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:40Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 669'a yükseldi
'ta Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının 669'a yükseldiği ve 25 bine yakın kişinin ise yaralandığı açıklandı.
Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, hükümet karşıtı protestolarda ölenlerin sayısının 669'a yükseldiği, yaralılarının sayısının ise 25 bine ulaştığı belirtildi. Açıklamada, bugüne kadar protestolarda 2 bin 800 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Irak'ta Ekim 2019'da başlayan işsizlik, kamu hizmeti yetersizliği, yolsuzluk ve İran'ın egemenliğine karşı protestoların ardından Başbakan Adil Abdülmehdi Kasım 2019'da istifa etmek zorunda kalmıştı. Yeni başbakanı belirlemek için anayasal sürenin dolmasına rağmen siyasi partiler yeni başbakanı henüz belirleyemedi.
(İHA)

Hükümet, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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