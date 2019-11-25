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Irak'taki gösterilerde şiddet hız kesmiyor! Ölü sayısı 300'den fazla

Irak'ta şiddetin durulmadığı gösterilerde, son olarak valiliğin yeni binası yakılırken, gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

25.11.2019 07:52 | Son Güncelleme: 25.11.2019 07:53

'ın Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilerde bazı protestocular, valiliğin yeni binasına molotof kokteyli attı. Protestolarda bugüne kadar 300'den fazla kişi öldü.

6 KİŞİ ÖLMÜŞ 158 KİŞİ YARALANMIŞTI

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde geçen ay düzenlenen gösterilerde başta valilik binası olmak üzere birçok ilçede hükümet binaları ateşe verilmişti. ve Zikar vilayetlerinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 6 protestocu hayatını kaybetmiş, 158 kişi yaralanmıştı.

300'DEN FAZLA ÖLÜ 15 BİNDEN FAZLA YARALI

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

İRAN'A DA TEPKİLER VAR

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

CADDELERDE LASTİK YAKTILAR

Onlarca kişinin yaralandığı olayları cep telefonlarıyla çeken aktivistler ülkenin başbakanı Adil Abdülmehdi'yi protestocuları öldürmekle suçladı. Ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra kentinde ise protestocular bu sabah, caddelerde lastik yakarak petrol sahaları ve Um Kasr limanına giden yolları kapattı.

HÜKÜMETİN İSTİFASI İSTENİYOR

Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine şiddet kullanılması talimatı verdiğini belirttikleri Başbakan Adil Abdulmehdi ile yolsuzlukla suçladıkları hükümetin istifasını istiyor.

Irak'taki gösterilerde şiddet hız kesmiyor! Ölü sayısı 300'den fazla

Basra, Irak, Dünya, Güncel

Kaynak: AA


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