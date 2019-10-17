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Irak'taki gösterilere destek veren gazeteci Bağdat'taki evinden kaçırıldı

Irak'ta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere verdiği destekle bilinen gazeteci Şuaca el-Hafaci, başkent Bağdat'taki evinden silahlı kişilerce kaçırıldı.

17.10.2019 21:00Irak'taki gösterilere destek veren gazeteci Bağdat'taki evinden kaçırıldı
Irak'ta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere verdiği destekle bilinen gazeteci Şuaca el-Hafaci, başkent Bağdat'taki evinden silahlı kişilerce kaçırıldı.
Hafaci'nin yakınlarından alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen maskeli ve silahlı bir grup, dün sabaha karşı Iraklı gazetecinin Bağdat'taki evine baskın düzenledi. Evde bulunan aile fertlerinin cep telefonlarına el koyan ve güvenlik kameralarını kıran silahlı kişiler, Hafaci'yi evden alarak bilinmeyen bir yere götürdü.
Bunun üzerine Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ve eski Başbakan Haydar el-İbadi birer açıklama yaparak Hafaci'nin evinden silahlı kişilerce alınmasına tepki gösterdi. Hafaci'nin derhal serbest bırakılmasını isteyen Iraklı liderler, hükümete de basın ve ifade özgürlüğüne saygı duyulması çağrısında bulundu.
Hafaci, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta hükümete muhalif çizgisiyle bilinen "Temiz Kardeşlik" adlı bir sayfanın yöneticiliğini de yapıyordu.
Gazeteciler, Bağdat'ı terk ediyor
Bağdat'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de patlak veren gösterilere yayınlarında yer verdikleri gerekçesiyle bazı yerel ve yabancı basına ait merkezler daha önce de maskeli ve silahlı kişilerin saldırılarına hedef olmuştu.
Bölgede habercilik yapan birçok yerli ve yabancı gazetecinin, bu yaşananlar ve aldıkları tehditlerin ardından Bağdat'ı terk etmek zorunda kaldığı ifade ediliyor.

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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