Haberler » Dünya » Irak'taki Haşdi Şabi milisleri de ABD'ye saldıracağını duyurdu - Haberler

Irak'taki Haşdi Şabi milisleri de ABD'ye saldıracağını duyurdu

İran, batı komşusu Irak'taki ABD üslerine gece yarısı peş peşe füzeler fırlattı. İran'ın bu hamlesi ile savaş senaryoları konuşulmaya başlanırken Irak'taki Haşdi Şabi milisleri de ABD'ye saldıracağını duyurdu.

08.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:34

Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'ye yönelik ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirilen suikasta Tahran Yönetimi'nden misilleme geldi. İran Devrim Muhafızları, gece vakitlerinde 'ta yer alan ABD üslerini balistik füzeler ile vurdu. İran, saldırıda 80 ABD'linin yaşamını yitirdiğini söyledi. ABD kanadından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu gelişmeler doğrultusunda ABD'ye bir tehdit de Haşdi Şabi'den geldi.

ABD'YE AİT İKİ ÜS VURULDU

İran, ABD'nin Irak'taki iki üssünü vurdu. Başkent Bağdat yakınlarındaki Ayn el Esad Hava Üssü ve Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'deki Amerikan üssü, İran füzelerinin hedefi oldu.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN AÇIKLAMA

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi. Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

TRUMP: HER ŞEY YOLUNDA

ABD Başkanı Trump, İran'ın Amerikan üslerine yönelik saldırısı sonrasında Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Saldırı sonrasında Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi ile bir toplantı yapan Trump, paylaşımında seçtiği ifadelerle rahat bir tavır ortaya koymaya çalıştı.

Konuyla ilgili olarak sabah bir açıklama yapacağını belirten Trump, "Her şey yolunda. İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda. Dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz" ifadelerini kullandı.

ABD'YE BİR TEHDİT DE HAŞDİ ŞABİ MİLİSLERİNDEN

Saldırı sonrası İran kanadından yapılan açıklamalarda tansiyonun daha da yükseleceği yönünde mesajlar verilirken Irak'taki Haşdi Şabi milislerinden de sürpriz bir çıkış geldi. Haşdi Şabi milisleri, İran'ın misillemesinin gerçekleşmesinden sonra kendileri için ABD hedeflerine saldırı vaktinin geldiğini açıkladı. Haşdi Şabi, ABD üslerine gerçekleşecek saldırının İran'ın misillemesinden küçük olmayacağını duyurdu.

Son dakika: Irak Başbakanı: İran, ABD üssüne saldırmadan önce bize bilgi verdiSon dakika: Irak Başbakanı: İran, ABD üssüne saldırmadan önce bize bilgi verdi

İranİran'ın ABD üslerine fırlattığı füzelerden en net fotoğraflar geldi

İranİran'ın tepkisinden korkan Suudi Prensler ülkeyi terk ediyor

İran, Trumpİran, Trump'ın "Milyarlarca dolara mal oldu" dediği üssü vurdu

İranİran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi

İran Cumhurbaşkanı Ruhaniİran Cumhurbaşkanı Ruhani'den yeni saldırı sinyali

İranİran'ın, Irak'ta bulunan ABD üssüne yaptığı saldırıdan en net görüntüler

Son dakika: İranSon dakika: İran'ın ABD üssünü vurmasının ardından Dini Lider Hamaney'den ilk açıklama

İranİran'ın füze saldırısı sonrası Trump'tan ilk açıklama: Her şey yolunda

Haşdi Şabi nedir? Haşdi Şabi lideri kimdir? Haşdi Şabi anlamı nedir? Haşdi Şabi örgütü nedir?Haşdi Şabi nedir? Haşdi Şabi lideri kimdir? Haşdi Şabi anlamı nedir? Haşdi Şabi örgütü nedir?

Balistik füze nedir? Balistik füze türleri nelerdir? Balistik füze menzili nedir?Balistik füze nedir? Balistik füze türleri nelerdir? Balistik füze menzili nedir?

ABDABD'nin Erbil üssü ve Ayn el-Esad üssü nerede? İran'ın füze saldırısı yaptığı Erbil üssü nerede? İran'ın saldırı yaptığı Ayn el-Esad üssü nerede?

Irak'taki Haşdi Şabi milisleri de ABD'ye saldıracağını duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri, Haşdi Şabi, İran, Irak, Dünya, Güncel


Dünya

Son Dakika Haberleri

15:36  Kıbrıs'ı sel vurdu, TV kanalını su bastı - Haberler
15:30  NASA'nın uydu fotoğraflarına göre Kanguru Adası'nın üçte biri yandı - Haberler
15:29  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dijital takografların takılması için 10 Temmuz 2020 tarihine kadar... - Haberler
15:29  Niğde'de polis 2019 yılında 321 bin kişi sorguladı - Haberler
15:27  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Türkiye-Libya mutabakatı" kitabı - Haberler
15:15  Son dakika: NATO, ABD üslerini bombalayan İran'ı kınadı - Haberler
14:33  ABD Genelkurmay Başkanlığı: Mektubu yanlışlıkla yolladık, çekilmiyoruz - Haberler
14:21  İsrail Başbakanı Netanyahu'dan dünyaya gözdağı: Bize saldıran olursa vururuz - Haberler
14:18  Irak'taki Haşdi Şabi milisleri de ABD'ye saldıracağını duyurdu - Haberler
13:58  Erdoğan ve Putin görüşmesi başladı! Kritik konular görüşüldü - Haberler
8.01.2020 15:38:42