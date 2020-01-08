Irak'taki Haşdi Şabi milisleri de ABD'ye saldıracağını duyurdu

İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'ye yönelik ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirilen suikasta Tahran Yönetimi'nden misilleme geldi. İran Devrim Muhafızları, gece vakitlerinde Irak 'ta yer alan ABD üslerini balistik füzeler ile vurdu. İran, saldırıda 80 ABD'linin yaşamını yitirdiğini söyledi. ABD kanadından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu gelişmeler doğrultusunda ABD'ye bir tehdit de Haşdi Şabi'den geldi.

ABD'YE AİT İKİ ÜS VURULDU

İran, ABD'nin Irak'taki iki üssünü vurdu. Başkent Bağdat yakınlarındaki Ayn el Esad Hava Üssü ve Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'deki Amerikan üssü, İran füzelerinin hedefi oldu.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN AÇIKLAMA

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi. Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

TRUMP: HER ŞEY YOLUNDA

ABD Başkanı Trump, İran'ın Amerikan üslerine yönelik saldırısı sonrasında Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Saldırı sonrasında Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi ile bir toplantı yapan Trump, paylaşımında seçtiği ifadelerle rahat bir tavır ortaya koymaya çalıştı.

Konuyla ilgili olarak sabah bir açıklama yapacağını belirten Trump, "Her şey yolunda. İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda. Dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz" ifadelerini kullandı.

ABD'YE BİR TEHDİT DE HAŞDİ ŞABİ MİLİSLERİNDEN

Saldırı sonrası İran kanadından yapılan açıklamalarda tansiyonun daha da yükseleceği yönünde mesajlar verilirken Irak'taki Haşdi Şabi milislerinden de sürpriz bir çıkış geldi. Haşdi Şabi milisleri, İran'ın misillemesinin gerçekleşmesinden sonra kendileri için ABD hedeflerine saldırı vaktinin geldiğini açıkladı. Haşdi Şabi, ABD üslerine gerçekleşecek saldırının İran'ın misillemesinden küçük olmayacağını duyurdu.