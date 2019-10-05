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Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 60'a yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükselirken yaralı sayısının ise 2 bin 500'ü geçtiği açıklandı.Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamada ise ölü sayısının 50 olduğu açıklanmıştı.

05.10.2019 00:03

Irak'ın başkenti Bağdat ile güneydeki bazı illerde, "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nu protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösteriler dördüncü gününde devam ediyor.

IRAK SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI: 60 ÖLÜ

Irak Sağlık Bakanlığı'ndan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Bağdat ve ülkenin güney kentlerinde düzenlenen gösterilerin dördüncü gününde ölü sayısının 60'a yükseldiğini belirtti.

Geçtiğimiz saatlerde yerel medya, ölü sayısının 50'ye çıktığını, yaralı sayısının ise 2 bine yaklaştığını açıklamıştı.

YARALI SAYISI 2 BİN 500'Ü AŞTI

Hayatını kaybedenler arasında güvenlik güçlerinin de bulunduğunu aktaran yetkili, bu konuda bir sayı belirtmezken yaralı sayısının ise 2 bin 500'ü geçtiğini aktardı.

Söz konusu yetkili ayrıca gösterilerde yaralananların tedavisi için tüm hastanelerin alarma geçtiğini kaydetti.

GERÇEK MERMİ KULLANILIYOR

Göstericiler, Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde devam eden sokağa çıkma yasağına rağmen bugün de meydanlardaydı. Güvenlik güçleri ise göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra yine zaman zaman gerçek mermi kullandı.

Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 60'a yükseldi

Sağlık Bakanlığı, Irak, Dünya

Kaynak: AA

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