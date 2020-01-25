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Irak'taki protestolar yeniden alevlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçlerinin protestolar nedeniyle kapatılan bazı yolları yeniden trafiğe açması sonucu şiddetli çatışmalar yaşandı.

25.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:43Irak'taki protestolar yeniden alevlendi
'ın başkenti 'ta güvenlik güçlerinin protestolar nedeniyle kapatılan bazı yolları yeniden trafiğe açması sonucu şiddetli çatışmalar yaşandı.

Bağdat Operasyon Komutanlığı tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, başkent Bağdat'ta aylardır kapalı olan birçok yolun yeniden trafiğe açıldığı duyuruldu. Irak'ta Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinin merkezi olan Bağdat'taki Tahrir Meydanı'na yakın Kurtuba, Hellani Meydanları ve Yeşil Bölge'ye giden Ahrar Köprüsü, güvenlik güçleri tarafından yeniden trafiğe açıldı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu protestocularla çatışma yaşandı.

Tahrir Meydanı'nda da güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma yaşandığı bildirilirken, başkent Bağdat ve ülkenin güneyindeki Basra'da ise protestocuları dağıtmayan çalışan güvenlik güçleri, protestocuların çadırlarını ateşe verdi.

Sadr yanlıları gösterilerden çekildi

Dün Bağdat'ta ABD karşıtı protesto gösterisi düzenleyen Şii Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın hükümet karşıtı protestoculara verdiği desteğin çekmesi ardından Sadr yanlıları protestolardan çekilmeye başladı. Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerine Şii lider Sadr destek vermişti. Ancak dün ABD karşıtı düzenlenen gösteriye hükümet karşıtı protestocuların destek vermemesi Sadr'ı rahatsız etmişti. - ERBİL

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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